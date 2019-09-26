СМИ: 9 человек пострадали из-за пожара в хостеле около Измайловского кремля
Из-за ночного пожара в московском хостеле «Петр I» пострадали девять человек. Всего с места ЧП эвакуировали 15 постояльцев. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Из девяти человек семь были доставлены в больницу, еще двоим медики оказали помощь на месте. Состояние одной госпитализированной оценивается как тяжелое.
Пожар произошел в одном из зданий на территории Измайловского кремля на востоке столицы. Возгорание началось в отдельно стоящем административном здании хостела, который находится по адресу: Измайловское шоссе, дом 73ж. Пламя охватило площадь в восемь квадратных метров. Жильцов хостела экстренно эвакуировали.
На место приехали пожарные. Они не допустили распространение огня, а в 03:38 ликвидировали пожар. РЕН ТВ поделился кадрами с места происшествия.
Причины ЧП неизвестны. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.