  • СМИ: 9 человек пострадали из-за пожара в хостеле около Измайловского кремля

    26 сентября 2019, 07:43

    Наза Салех Захи

    Из-за ночного пожара в московском хостеле «Петр I» пострадали девять человек. Всего с места ЧП эвакуировали 15 постояльцев. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

    Пожарные спасли 15 человек из хостела в Москве

    Подробнее

    Из девяти человек семь были доставлены в больницу, еще двоим медики оказали помощь на месте. Состояние одной госпитализированной оценивается как тяжелое.

    Пожар произошел в одном из зданий на территории Измайловского кремля на востоке столицы. Возгорание началось в отдельно стоящем административном здании хостела, который находится по адресу: Измайловское шоссе, дом 73ж. Пламя охватило площадь в восемь квадратных метров. Жильцов хостела экстренно эвакуировали.

    На место приехали пожарные. Они не допустили распространение огня, а в 03:38 ликвидировали пожар. РЕН ТВ поделился кадрами с места происшествия.

    Причины ЧП неизвестны. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.