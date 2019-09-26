СМИ: 9 человек пострадали из-за пожара в хостеле около Измайловского кремля

Пожарные спасли 15 человек из хостела в Москве Подробнее

Из девяти человек семь были доставлены в больницу, еще двоим медики оказали помощь на месте. Состояние одной госпитализированной оценивается как тяжелое.

Пожар произошел в одном из зданий на территории Измайловского кремля на востоке столицы. Возгорание началось в отдельно стоящем административном здании хостела, который находится по адресу: Измайловское шоссе, дом 73ж. Пламя охватило площадь в восемь квадратных метров. Жильцов хостела экстренно эвакуировали.

На место приехали пожарные. Они не допустили распространение огня, а в 03:38 ликвидировали пожар. РЕН ТВ поделился кадрами с места происшествия.

Причины ЧП неизвестны. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.