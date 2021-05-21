СМИ: рабочие погибли и отравились газом на очистных сооружениях под Ростовом

Рабочие погибли во время проведения работ на очистных сооружениях в Ростовской области. Данные о жертвах разнятся. Есть пострадавшие. Об этом сообщил источник ТАСС. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным ТАСС, погибли семь человек, еще двое пострадали.

Telegram-канал «112» уточнил, что пострадавшие доставлены в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. С ними сейчас работает токсиколог.

По данным телеканала РЕН ТВ, погибли двое, семь пострадали. Телеканал сообщили, что рабочие отравились метаном. Все произошло в Неклиновском районе. В СК по региону «360» заявили, что информация уточняется.