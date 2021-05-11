СМИ: 6 учеников и учитель погибли во время стрельбы в школе в Казани

Во время стрельбы в казанской школе погибли шесть учеников и учитель. Об этих предварительных данных сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы Татарстана.

«Предварительно, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей», — приводит агентство слова собеседника.

В Министерстве образования региона заявили, что среди пострадавших детей нет. По данным ведомства, учеников сейчас эвакуируют.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе и взрыве в казанской школе. На месте ЧП сейчас находятся министр здравоохранения региона Марат Садыков и глава прокуратуры Татарстана Илдус Нафиков. Туда направили 21 бригаду скорой помощи. В мэрии Казани сообщили, что после стрельбы меры безопасности усилили во всех учебных заведениях города.

Как пишет Telegram-канал Baza, стрелка задержали. Ему 19 лет. СМИ передали, что у него был сообщник, которого заблокировали на четвертом этаже здания.