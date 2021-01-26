СМИ: 21 человек погиб в ДТП с автобусом в Бразилии

ДТП случилось 25 января, около 08:30 по местному времени, в штате Парана на юге страны. Автобус врезался в отбойник и улетел в кювет.

В салоне находились 59 человек. Среди них 21 погибший и 33 пострадавших, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Раненых доставили в ближайшие больницы.

Причины аварии пока не установлены. На месте происшествия работают полицейские, написал «МИР 24».

Ранее автобус с водителем загорелся в Ноябрьске.