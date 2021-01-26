26 января 2021, 13:54
СМИ: 21 человек погиб в ДТП с автобусом в Бразилии
Пассажирский автобус рухнул с обрыва в Бразилии. Погиб 21 человек. Об этом сообщил сайт G1.
ДТП случилось 25 января, около 08:30 по местному времени, в штате Парана на юге страны. Автобус врезался в отбойник и улетел в кювет.
В салоне находились 59 человек. Среди них 21 погибший и 33 пострадавших, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Раненых доставили в ближайшие больницы.
Причины аварии пока не установлены. На месте происшествия работают полицейские, написал «МИР 24».
Ранее автобус с водителем загорелся в Ноябрьске.