СМИ: 20 руферов подрались с охраной на крыше одной из башен «Москва-Сити»

«20 человек устроили драку с охранниками башни „Империя“ в „Москва-Сити“, когда они прорвались на крышу. В результате происшествия правонарушители задержаны», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт конфликта и уточнили, что в полицию доставили несколько человек. Там добавили, что из-за конфликта проводится проверка.

Росгвардия сняла с крыши башни «Федерация» руфера Подробнее

Как стало известно «Рен ТВ», руферы собирались провести в «Москва-Сити» фотосессию. Когда их поймали охранники, молодые люди попытались оказать сопротивление и распылили им в лицо газ из баллончика. Издание утверждает, что один из сотрудников ЧОП был госпитализирован с химическим ожогом обоих глаз. Утверждается также, что полицейские задержали не 20 человек, а шесть: остальные успели сбежать.