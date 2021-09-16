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    16 сентября 2021, 18:41

    СМИ: 20 человек пострадали в ДТП с автобусом во Франции

    Дарья Морозова

    Автобус с 49 пассажирами попал в аварию во Франции, в коммуне Шанже в департаменте Майен. Пострадали минимум 20 человек. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным префектуры департамента, водитель автобуса рассказала, что ей стало плохо. В результате ДТП травмы получили 20 человек. Их отправили в больницу. Два человека, по словам врачей, в тяжелом состоянии.

    Ранее ДТП произошло утром 15 сентября на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского в Санкт-Петербурге.