СМИ: 20 человек пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Автобус с 49 пассажирами попал в аварию во Франции, в коммуне Шанже в департаменте Майен. Пострадали минимум 20 человек. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным префектуры департамента, водитель автобуса рассказала, что ей стало плохо. В результате ДТП травмы получили 20 человек. Их отправили в больницу. Два человека, по словам врачей, в тяжелом состоянии.

Ранее ДТП произошло утром 15 сентября на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского в Санкт-Петербурге.