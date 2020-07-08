08 июля 2020, 16:51
Смертельный разворот. В результате стокновения ВАЗа с фурой погиб пассажир
В Ленинградской области при столкновении фуры Renault и Lada погибла женщина. Ещё троим потребовалась медицинская помощь, сообщило ИА «Невские новости».
Авария произошла около полудня 8 июля. По предварительной информации, 29-летний водитель седана совершал на дороге разворот без оповещающего сигнала. Это привело к столкновению с попутным большегрузом.
Из-за удара пострадали пассажиры ВАЗа. С травмами разной степени тяжести в больницу доставили водителя и трех пассажиров: двух женщин и мужчину 40 лет. Еще одна женщина скончалась на месте. Водитель фуры не пострадал.