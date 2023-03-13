Происшествия 13 марта 2023, 15:49 Смертельный пожар в Новосибирской области мог произойти из-за детской шалости

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После пожара в Ордынском районе Новосибирской области, в котором погибли двое детей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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Пожар произошел в одной из квартир в поселке Пролетарский 11 марта. Восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик были дома одни. Предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар. Оба ребенка погибли.

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