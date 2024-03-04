Эксклюзив 04 марта 2024, 07:22 Смертельный пожар произошел в захламленной квартире на юге Москвы Источник «360»: в Чертаново Северном один человек погиб при пожаре Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Южном административном округе Москвы произошел пожар. Личные вещи и мебель загорелись в квартире на территории Чертаново Северного. Один человек погиб, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали около трех часов ночи в девятиэтажный панельный газифицированный дом по улице Чертановской, 4. По словам заявителя, из горевшей квартиры на четвертом этаже не мог выйти пожилой человек.

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Из-за снежных заносов спасателям не удалось установить трехколенную лестницу. Они вскрыли дверь квартиры, из которой шел дым, бензорезом. Горели вещи и мебель на площади пяти квадратных метров. В одной из комнат заметили пострадавшего человека, вход оказался завален вещами — квартира сильно захламлена. Попытки реанимировать оказались безуспешными, житель погиб.

В Южном Бутово произошла авария. Пострадали водитель Subaru и пассажирка BMW.