Происшествия 20 февраля 2024, 19:00 Смертельный пожар произошел в Перми

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В одном из домов на Республиканской улице произошел пожар, в котором погибли несколько человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Перми.

Пожар начался на первом этаже здания. Из него самостоятельно смогли выбраться 16 человек, еще 36 — спасли прибывшие на место пожарные. Отмечается, что среди них были девять детей.

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В ведомстве добавили, что в пожаре погибли несколько человек. Проводится проверка.

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