Происшествия 19 января 2023, 07:51 Смертельный пожар произошел в казарме инженерно-снайперской роты ВС Армении Минобороны Армении: при пожаре в казарме воинской части N погибли 15 военнослужащих

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Крупный пожар произошел в казарме инженерно-снайперской роты воинской части N Вооруженных сил Армении. Погибли 15 человек, еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом рассказало Минобороны Армении.

Пожар в селе Азат Гегаркуникской области, где находятся инженерные войска, начался около 01:30 (00:30 по московскому времени). Причину и обстоятельства возгорания, по словам Минобороны Армении, пока не установили. Спасатели начали тушить огонь, но 15 человек спасти не удалось. Еще трех госпитализировали, врачи оценили их состояние как тяжелое.

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Ранее в декабре в Котайкской области Армении разбился самолет В55, начался пожар. К селу Джрабер направили два боевых расчета спасательных отрядов. На месте крушения нашли тела двух человек. О принадлежности самолета в МЧС республики не рассказали.

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