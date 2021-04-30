Смертельный маршрут. Главное об аварии с детьми на Ставрополье

Пять девочек погибли в крупной аварии в Ставропольском крае. На дороге столкнулись три машины, в числе которых оказался автобус с юными баскетболистками. Дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования, которые уже отменили. Сейчас врачи борются за жизни девяти пациентов, а правоохранители начали расследовать уголовное дело.

Сразу три автомобиля столкнулись днем 30 апреля на 535-м километре автодороги «Астрахань — Ставрополь». В аварию попал автобус, который вез 14 девочек на соревнования по баскетболу. По дороге из Волгограда в Черкесск будущих спортсменок сопровождали четверо взрослых.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что на трассе врезались ВАЗ-2109, грузовик и автобус Mercedes. Предварительно сообщалось о шести погибших детях и 12 пострадавших. Позже выяснилось, что жертвами аварии стали пять детей. В больницу для оказания необходимой помощи отвезли девять человек с различными травмами.

Один из очевидцев рассказал «360», что узнал о ДТП от жены своего друга, которая попросила помочь пострадавшим.

«Я побежал, а там мои друзья детей достают. Я помог одного достать, мне плохо стало и я ушел. Потом прихожу, последнего доставали, он застрял сзади. Начали доставать. Там нога сломанная была у девочки и челюсть. Пульс, вроде, прощупывался. Потихоньку вытащили, положили на кушетку и увезли. Очень страшная авария, до сих пор меня трясет», — поделился Алексей.

Уголовное дело

Правоохранители уже завели уголовное дело и начали расследование. Предварительно они выяснили, что легковушка пыталась обогнать КамАЗ, но не успела вернуться в свой ряд и задела грузовик. У большегруза опрокинулся прицеп, когда водитель пытался совершить маневр. В итоге прицепом придавило автобус с детьми.

«Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение правил дорожного движения“ и статьей „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

На место выехала следственно-оперативная группа, МЧС, сотрудники дорожной полиции, социальных служб и региональных комитетов по физкультуре и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. Провести проверку потребовал и прокурор Ставропольского края Александр Лоренц. Губернатор региона Андрей Бочаров провел экстренное совещание и взял ситуацию под свой контроль.

«Всех, кто пострадал мы перевозим в краевую детскую больницу, взрослых — в краевую взрослую. Все необходимые силы бросим, чтобы сохранить жизнь детям, чтобы минимальный ущерб был нанесен их здоровью. Сегодня начинаем расследование. Сейчас закончатся следственные мероприятия, будем расчищать дорогу. Я хочу принести соболезнования родителям, которые потеряли здесь своих детей», — сказал он.

Состояние пострадавших

Сейчас медики продолжают бороться за жизнь девяти детей. Также помощь понадобилась трем взрослым, рассказали в региональном Минздраве.

«В настоящее время осуществляется медицинская эвакуация в травмоцентр первого уровня в Ставрополе двух подростков в тяжелом состоянии. Еще четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, они госпитализируются в детскую краевую больницу», — процитировало министерство РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что трое детей находятся в Грачевской районной больнице. Из них двоим проводится противошоковая терапия. Затем юных пациентов переведут в краевые медучреждения. На месте аварии продолжают работать 12 бригад скорой помощи, в числе которых четыре реанимационных и две консультативных. Туда же выехал министр здравоохранения Владимир Колесников.

«По поручению министра Михаила Мурашко Минздрав России взял под контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим в крупном ДТП в Ставропольском крае», — заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

В одной из местных школ для пострадавших организовали пункт временного размещения.

«Помощь оказываем. В школе готовы к размещению пострадавших. Готовы разместить и обеспечить горячим питанием», — привела «Газета.ru» слова главы Грачевского района Сергея Филичкина.

Отмена соревнований

Детская баскетбольная команда ехала на турнир из волгоградской школы олимпийского резерва № 2. Команда должна была участвовать в Черкесске в межрегиональном турнире по баскетболу среди женских команд 2008–2009 годов рождения, сообщили «Интерфаксу» в Минспорта КЧР.

При этом президент Федерации баскетбола Волгоградской области Алексей Белолипецкий заявил «360», что соревнования не были внесены в спортивный график.

«Пока известно, что турнир абсолютно неофициальный, никакого значения не имеет. Его нет в календарях. Зачем они туда поехали? Это решение спортшколы», — сказал он.

После смертельной аварии соревнования по баскетболу отменили. Об этом в Instagram написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь родным и близким погибших и пострадавших. Мы разделяем вместе с вами боль утраты. Готовы оказать помощь и поддержку семьям детей. Мы приняли решение отменить соревнования. Все участники отнеслись к этому с пониманием. Светлая память погибшим детям», — сообщил он.

Пока на месте трагедии продолжают работать экстренные службы, медики и другие специалисты. Следователям и прокуратуре предстоит выяснить, все детали и обстоятельства аварии.