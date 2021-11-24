Жительницу Новосибирска осудят за смертельную аварию

Водительница джипа Land Rover этим летом сбила 21-летнего парня, который ехал на электросамокате в Новосибирске. На данный момент продолжается рассмотрение уголовного дела. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в ночь на 9 июля на Вокзальной магистрали. Отмечается, что погибший в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. От полученных травм парень скончался в больнице спустя неделю.

При этом подсудимая утверждает, что парень выехал на самокате на пешеходный переход, когда до него оставалось не более 15 метров.