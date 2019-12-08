  • Смертельное тройное ДТП произошло в Королеве. Видео

    08 декабря 2019, 15:06

    Алексей Сахаров, Екатерина Земская

    Авария с участием трех автомобилей произошла в подмосковном Королеве. Водитель Volkswagen протаранил две других машины и врезался в забор.
    Смертельное тройное ДТП произошло в Королеве. Видео

    Происшествие случилось на улице Пионерская. Погиб один человек.

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    «В 10:45 на улице Пионерской водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил столкновение с двумя легковушками, после чего совершил наезд на препятствие. Водитель погиб. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали «360» в подмосковной полиции.

    Очевидцы сообщили, что в забор влетел Volkswagen Touareg. Это произошло в районе остановки общественного транспорта «ЦНИИмаш». На месте происшествия работают экстренные службы. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.