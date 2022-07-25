Смертельное ДТП, в котором погиб 48-летний мужчина, произошло в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на втором километре улицы Арамильский тракт произошло ДТП с участием машины «ИЖ 2717230». Водитель транспортного средства не справился с управлением и въехал в дерево. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Как уточнили в отделении пропаганды городского ГИБДД, за рулем находился 48-летний мужчина. Сразу же после аварии пострадавшего доставили в ЦГКБ № 36, однако медикам не удалось его спасти, написал vostokmedia.com.

У мужчины была диагностировала закрытая черепно-мозговая травма, а также тупая травма живота. Сейчас правоохранители устанавливают точные причины случившегося.