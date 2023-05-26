26 мая 2023, 16:34
Смертельное ДТП, в котором погиб 27-летний мужчина, произошло в Ставропольском крае
Авария с участием автомобиля LADA произошла накануне в ночное время суток на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Мужчина за рулем отечественного автомобиля не успел среагировать на пешехода и сбил его. От полученных травм житель Невинномысска скончался на месте.
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Правоохранители выяснили, что виновник ДТП за последние два года привлекался к ответственности за скорость не менее 12 раз.
ДТП
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