Происшествия 26 мая 2023, 16:34 Смертельное ДТП, в котором погиб 27-летний мужчина, произошло в Ставропольском крае

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Авария с участием автомобиля LADA произошла накануне в ночное время суток на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Мужчина за рулем отечественного автомобиля не успел среагировать на пешехода и сбил его. От полученных травм житель Невинномысска скончался на месте.

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Правоохранители выяснили, что виновник ДТП за последние два года привлекался к ответственности за скорость не менее 12 раз.