Смертельное ДТП в Карелии унесло жизни трех человек

ДТП со смертельным исходом случилось на 166-м километре трассы Санкт-Петербург — Сортавала — «Кола» в Лахденпохском районе. Об этом сообщило РИА ФАН.

Микроавтобус Fiat Ducato и «Газель» столкнулись на федеральной трассе. В результате ДТП трое пассажиров «Газели» умерли на месте от полученных травм. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Мужчине за рулем «Газели», а также тем, кто ехал в микроавтобусе Fiat, оказали медицинскую помощь врачи, поскольку у них обнаружили травмы средней тяжести. Чтобы достать потерпевших, пришлось вскрывать сдавленные автомобили.

Полицейские начали проверку обстоятельств аварии. Причины ДТП также выясняются.