Происшествия 20 февраля 2023, 16:35 Смертельное ДТП спровоцировало серьезную пробку в Ковровском районе

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Ковровском районе Владимирской области на 265 километре трассы М-7 «Волга». Там перевернулась фура. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по области.

Водитель большегруза Scania не справился с управлением. В результате фура несколько раз ударилась о металлический отбойник, после чего перевернулась. Водитель грузовика погиб на месте происшествия.

Реклама

После ДТП на участке автодороги М-7 в сторону Москвы образовалась масштабная пробка. На данный момент сотрудники ДПС Ковровского района выясняют обстоятельства случившегося.

Реклама