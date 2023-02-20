20 февраля 2023, 16:35
Смертельное ДТП спровоцировало серьезную пробку в Ковровском районе
Серьезное ДТП произошло в Ковровском районе Владимирской области на 265 километре трассы М-7 «Волга». Там перевернулась фура. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по области.
Водитель большегруза Scania не справился с управлением. В результате фура несколько раз ударилась о металлический отбойник, после чего перевернулась. Водитель грузовика погиб на месте происшествия.
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После ДТП на участке автодороги М-7 в сторону Москвы образовалась масштабная пробка. На данный момент сотрудники ДПС Ковровского района выясняют обстоятельства случившегося.
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ДТП
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