08 октября 2021, 14:31
Смертельное ДТП случилось в Санкт-Петербурге
ИА Невские новости: пассажирка Porsche Cayenne погибла после аварии в Петербурге
Смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге. Погибла пассажирка Porsche Cayenne. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что водитель Porsche соершал обгон по встречной полосе. Там иномарка столкнулась с другой машиной, которая в этот момент поворачивала налево. От удара Porsche вылетел с дороги и врезался в дерево.
Водитель попал в больницу с травмами средней тяжести, его пассажирка погибла.