Смертельное ДТП случилось в Санкт-Петербурге

Смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге. Погибла пассажирка Porsche Cayenne. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что водитель Porsche соершал обгон по встречной полосе. Там иномарка столкнулась с другой машиной, которая в этот момент поворачивала налево. От удара Porsche вылетел с дороги и врезался в дерево.

Водитель попал в больницу с травмами средней тяжести, его пассажирка погибла.