Эксклюзив 01 сентября 2023, 10:05 Смертельное ДТП случилось в Первомайском Автомобиль в Первомайском ТАО Москвы наехал на препятствие, один человек погиб РИА «Новости»

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Утром 1 сентября в Троицком административном округе Москвы случилось смертельное ДТП. Автомобиль наехал на препятствие. Один человек погиб, еще одного госпитализировали, сообщил источник «360».

В 04:14 в экстренные службы поступил вызов в деревню Рожново поселения Первомайского, где легковой автомобиль ВАЗ 2114 наехал на препятствие. К месту аварии отправили экипаж полиции и бригаду скорой помощи.

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Парень 2002 года рождения выжил, но получил травмы. Его увезли в больницу. Другой участник ДТП, мужчина 1975 года рождения, погиб.

На внутренней стороне 64-го километра МКАД 31 августа столкнулись два автомобиля. Авария случилась после развязки с проспектом Маршала Жукова. Движение в сторону пересечения с Мякининским проспектом временно ограничивали.