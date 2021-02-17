17 февраля 2021, 17:47
Смертельное ДТП случилось под Тверью из-за обгона
На трассе Осташков — Селижарово — Ржев в Тверской области произошла смертельная авария. Погиб один человек. Об этом сообщило ИА Nation News.
Две машины столкнулись из-за того, что один из водителей решил обогнать машину впереди на участке дороги, где это запрещено. В результате на встречной полосе он столкнулся с другим автомобилем.
Водитель второго авто погиб от полученных травм. Две пассажирки из первой машины попали в больницу. Проводится проверка.