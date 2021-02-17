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    17 февраля 2021, 17:47

    Смертельное ДТП случилось под Тверью из-за обгона

    Дарья Морозова

    На трассе Осташков — Селижарово — Ржев в Тверской области произошла смертельная авария. Погиб один человек. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Две машины столкнулись из-за того, что один из водителей решил обогнать машину впереди на участке дороги, где это запрещено. В результате на встречной полосе он столкнулся с другим автомобилем.

    Водитель второго авто погиб от полученных травм. Две пассажирки из первой машины попали в больницу. Проводится проверка.