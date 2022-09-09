Смертельное ДТП случилось под Орском | 360°

Происшествия 09 сентября 2022, 19:20 Поделиться Telegram

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Viber Смертельное ДТП случилось под Орском

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Иномарка Nissan под Орском на полном ходу слетела с трассы и перевернулся. Водитель погиб, передает сайт 56orb.ru.

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ДТП было зафиксировано накануне. По данным издания, авария произошла по вине водителя, который не справился с управлением. Автомобиль слетел в кювет и перевернулся. Погибшему было сорок два года.

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