На трассе Уфа — Оренбург накануне произошло ДТП, которое спровоцировал лось. Животное перепрыгнуло ограждение и кинулось под колеса иномарки. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на главу ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова.

В результате случившегося скончался 66-летний пассажир автомобиля. Водителя иномарки с травмами увезли в больницу. Само животное погибло на месте происшествия.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается полиция. Выясняются подробности случившегося.