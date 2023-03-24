24 марта 2023, 15:08
Смертельное ДТП случилось на трассе Набережные Челны — Заинск — Альметьевск
Смертельная авария, в которой погиб мужчина 1990 года рождения, случилась на трассе Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Татарстане. Об этом написал сайт Inkazan со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по республике.
По информации ведомства, на 28-м километре трассы водитель LADA выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КамАЗом. От полученных травм водитель легковой машины скончался на месте.
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Сейчас правоохранители пытаются выяснить причину случившегося. О других пострадавших неизвестно.
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