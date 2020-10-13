Смертельное ДТП случилось на Киевском шоссе. Видео

Два грузовика столкнулись на Киевском шоссе, около метро «Саларьево». Один стоял на обочине на ремонте, а другой въехал в него на большой скорости. Один водитель погиб.

Грузовик Hyundai Porter врезался в отечественный МАЗ, который стоял на 23-м километре Киевского шоссе на обочине. По данным источника «360» в правоохранительных органах, МАЗ сломался, поэтому съехал на довольно широкую обочину и ремонтировался.

В один момент в МАЗ врезалась иномарка. По словам источника, водитель Porter скончался.

На кадрах с места ДТП видно, что у Porter разбита вся передняя часть. На месте работают пожарные и медики.

На днях в Одинцовском округе произошло смертельное ДТП. Столкнулись автобус и машина такси, в которой находились две пассажирки. Девушки скончались от полученных травм. По предварительным данным, таксист подрезал автобус, после чего случайно съехал на обочину.