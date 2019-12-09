Смертельное ДТП с внедорожником произошло под Пензой

В результате столкновения 59-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте от полученных травм. Несовершеннолетнего пассажира иномарки осмотрели медики, поездка в больницу ребенку не потребовалась.

В ведомстве сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.