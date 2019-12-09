Смертельное ДТП с внедорожником произошло под Пензой
8 декабря на автодороге «Неверкино — Демино — Верхозим» произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и Mitsubishi Outlander. Водитель отечественного автомобиля погиб. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В результате столкновения 59-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте от полученных травм. Несовершеннолетнего пассажира иномарки осмотрели медики, поездка в больницу ребенку не потребовалась.
В ведомстве сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.