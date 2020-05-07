    07 мая 2020, 12:36

    Смертельное ДТП с участием водителя без прав произошло в Перми

    Анастасия Кременчугская

    Водитель без прав управлял внедорожником Lexus и сбил пешехода в Перми. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщило ИА Nation News.

    ДТП произошло 6 мая на шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых. Водитель проехал на перекресток на красный цвет и сбил девушку на пешеходном переходе.

    Очевидцы инцидента поделились информацией о случившемся в соцсетях. По их словам, из сбившей пешехода машины вышли молодые люди и начали кому-то звонить. Они даже не проверили пульс женщины.

    Выяснилось, что водитель внедорожника не имел водительских прав. Возбуждено уголовное дело.