Смертельное ДТП с участием водителя без прав произошло в Перми

ДТП произошло 6 мая на шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых. Водитель проехал на перекресток на красный цвет и сбил девушку на пешеходном переходе.

Очевидцы инцидента поделились информацией о случившемся в соцсетях. По их словам, из сбившей пешехода машины вышли молодые люди и начали кому-то звонить. Они даже не проверили пульс женщины.

Выяснилось, что водитель внедорожника не имел водительских прав. Возбуждено уголовное дело.