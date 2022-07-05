Смертельное ДТП с участием внедорожника произошло в Геленджике

В Геленджике на 1512 километре трассы М-4 «Дон» мужчина, управляя автомобилем Nissan Patrol, насмерть сбил 26-летнюю девушку. Авария произошла ночью 2 июля, написал «Царьград».

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в момент ДТП девушка перебегала дорогу в неположенном месте.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшей. В настоящий момент выясняются точные обстоятельства трагедии.