Происшествия 12 декабря 2022, 13:51 Смертельное ДТП с участием УАЗа произошло в Приморье

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ДТП, в котором погибли три человека, произошло накануне в Хасанском районе Приморского края. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на УМВД России по региону.

По информации ведомства, перед селом Занадворовка водитель УАЗ съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась и загорелась. На месте аварии погибли три мужчины 19, 43 и 48 лет.

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Уточняется, что участок дороги, где произошла трагедия, был покрыт снежным накатом.

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