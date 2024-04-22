Происшествия 22 апреля 2024, 12:14 Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Саратове

Читать 360tv в

Авария, в которой один человек погиб и два пострадали, произошла накануне на Ново-Астраханском шоссе в Саратове. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Там столкнулись Lada Granta, «ВАЗ-2109» и автобус Ikarus. Один пассажир погиб на месте происшествия, еще двух человек, водителя и пассажира «ВАЗ-2109», доставили в больницу с травмами.

Реклама

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.