facebook_pixel
    18 августа 2021, 16:45

    Смертельное ДТП с участием трактора произошло в Ставропольском крае

    Полина Гребенщикова

    Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с культиватором, который был прицеплен к трактору на Ставрополье на шоссе Курская — Каясула. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. Об этом информирует newstracker.ru.

    Смертельное ДТП с участием трактора произошло в Ставропольском крае

    В аварии погиб водитель «ВАЗ».Ранее он не был злостным нарушителем правил дорожного движения, сообщили сотрудники местной полиции.

    По факту аварии со смертельным исходом проводится доследственная проверка.