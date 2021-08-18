Смертельное ДТП с участием трактора произошло в Ставропольском крае

Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с культиватором, который был прицеплен к трактору на Ставрополье на шоссе Курская — Каясула. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. Об этом информирует newstracker.ru.

В аварии погиб водитель «ВАЗ».Ранее он не был злостным нарушителем правил дорожного движения, сообщили сотрудники местной полиции. По факту аварии со смертельным исходом проводится доследственная проверка.