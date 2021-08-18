18 августа 2021, 08:40
Смертельное ДТП с участием скорой помощи произошло в Башкирии
Скорая помощь врезалась в стоящий КамАЗ на трассе в Уфимском районе Башкирии. Водитель медицинской машины и фельдшер погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональную ГИБДД.
«В результате аварии водитель и его пассажир, фельдшер, скончались до прибытия скорой помощи. Начато разбирательство», — рассказали в полиции.
По данным ГИБДД, авария произошла на 1484-м километре трассы М-5. Скорая помощь влетела в КамАЗ, когда водитель грузовика менял колесо. Точной информации о причине ДТП пока нет.