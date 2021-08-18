Смертельное ДТП с участием скорой помощи произошло в Башкирии

Скорая помощь врезалась в стоящий КамАЗ на трассе в Уфимском районе Башкирии. Водитель медицинской машины и фельдшер погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональную ГИБДД.

«В результате аварии водитель и его пассажир, фельдшер, скончались до прибытия скорой помощи. Начато разбирательство», — рассказали в полиции. По данным ГИБДД, авария произошла на 1484-м километре трассы М-5. Скорая помощь влетела в КамАЗ, когда водитель грузовика менял колесо. Точной информации о причине ДТП пока нет.