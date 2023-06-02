Происшествия 02 июня 2023, 17:37 Смертельное ДТП с участием школьного автобуса произошло в Бурятии

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Авария, в котором погибли два человека, произошла накануне на федеральной трассе Р-258 «Байкал» на горном перевале Мандрик в Бурятии. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал республиканского МВД.

По предварительной информации, автобус без пассажиров врезался в автомобиль Toyota Probox, который ехал со стороны Иркутска.

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В результате ДТП погибли водитель и пассажирка иномарки, также пострадали пассажир машины и водитель автобуса. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.