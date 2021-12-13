Смертельное ДТП с участием школьницы произошло под Симферополем

Смертельное ДТП с участием детей произошло в Симферопольском районе Крыма. В результате аварии 13-летняя девочка погибла, мальчик находится в больнице. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Ситуация произошла днем в субботу, 12 декабря, на территории села Красноселье. Водитель иномарки сбил детей — мальчика и девочку 2008 года рождения. Во время аварии дети шли по обочине.

Пострадавших госпитализировали. Позже девочка скончалась в медучреждении. Следователи установили, что в момент ДТП водитель был пьян. Возбуждено уголовное дело.