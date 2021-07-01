01 июля 2021, 16:47
Смертельное ДТП с участием пенсионера произошло во Владивостоке
Пенсионер насмерть сбил женщину в пригороде Владивостока. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на УМВД России по региону.
«По словам очевидцев, водитель перепутал педали», — рассказали в ведомстве.
Женщина умерла после того, как ее доставили в больницу. Больше в аварии никто не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.