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    01 июля 2021, 16:47

    Смертельное ДТП с участием пенсионера произошло во Владивостоке

    Дарья Морозова

    Пенсионер насмерть сбил женщину в пригороде Владивостока. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на УМВД России по региону.

    «По словам очевидцев, водитель перепутал педали», — рассказали в ведомстве.

    Женщина умерла после того, как ее доставили в больницу. Больше в аварии никто не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.

    «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.