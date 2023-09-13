13 сентября 2023, 17:24
Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло на севере Москвы
Мотоциклист погиб в аварии на Северо-Восточной хорде в Москве
ДТП со смертельным исходом произошло на Северо-Восточной хорде в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его данным, мотоциклист влетел в автомобиль, при этом сам водитель вылетел из седла и упал на встречную полосу, где попал под колеса другой машины. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.
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Ранее на юге столицы на Кировоградской улице мотоциклист сбил женщину с ребенком. Инцидент произошел на пешеходном переходе. Сообщается, что обоих пострадавших пришлось госпитализировать.
ДТП
Москва 2023
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