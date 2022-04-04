Смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика случилось под Самарой

Смертельная авария с участием большегруза и легкового автомобиля произошла накануне в Сергиевском районе Самарской области. Об этом сообщил «Царьград».

В районе 1091 километра на трассе Уфа - Самара водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Двое взрослых и двое детей, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте.

По факту произошедшего проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.