Происшествия 20 марта 2023, 12:07 Смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика произошло в Саратовской области

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В Саратовской области произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще четверо пострадали. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал министра здравоохранения региона Олега Костина.

На трассе столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии один мужчина погиб до приезда скорой, получив травмы, не совместимые с жизнью. Еще четверо мужчин, все жители Узбекистана, пострадали. В состоянии разной степени тяжести их доставили в больницу.

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По факту ДТП начали проверку.

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