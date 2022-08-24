Смертельное ДТП с участием квадроцикла произошло под Казанью

Недалеко от села Шигали Высокогорского района Республики Татарстан произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника главы Следственного комитета по Татарстану Андрея Шептицкого.

По данным ведомства, водитель транспортного средства не справился с управлением на перекрестке и врезался в дерево. Мужчины 36 и 37 лет погибли на месте аварии, несовершеннолетний пассажир был доставлен в казанскую больницу. Позже он скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.