13 июня 2023, 18:27
Смертельное ДТП с участием иномарки произошло на трассе Чита — Иркутск
ДТП, в котором погибли два человека, произошло накануне на на федеральной дороге Чита — Иркутск в Черновском районе Читы. Об этом сообщил «Царьград».
Как рассказали в краевом управлении ГИБДД, водитель на Nissan Primera Camino не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет. Один человек погиб на месте аварии, другой скончался в больнице.
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Сейчас правоохранители выясняют точные подробности случившегося.
ДТП
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