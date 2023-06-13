Происшествия 13 июня 2023, 18:27 Смертельное ДТП с участием иномарки произошло на трассе Чита — Иркутск

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ДТП, в котором погибли два человека, произошло накануне на на федеральной дороге Чита — Иркутск в Черновском районе Читы. Об этом сообщил «Царьград».

Как рассказали в краевом управлении ГИБДД, водитель на Nissan Primera Camino не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет. Один человек погиб на месте аварии, другой скончался в больнице.

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Сейчас правоохранители выясняют точные подробности случившегося.