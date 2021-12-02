Смертельное ДТП с участием иномарки и отечественной легковушки произошло на Кубани

На Кубани произошло смертельное ДТП. Там в лобовом столкновении погибли два человека — водитель и пассажир. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по региону.

Ситуация произошла на трассе под Горячим Ключом. Автомобиль ВАЗ 2112 выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Mazda 6. Водитель и пассажир ВАЗ 2112 получили травмы, не совместимые с жизнью. Они скончались на месте до приезда медиков. Водителя иномарки госпитализировали.