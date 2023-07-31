Происшествия 31 июля 2023, 18:21 Смертельное ДТП с участием грузовиков произошло в Нижегородской области

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Авария, в которой погибли два человека и еще два получили — травмы, произошло накануне в Володарском районе Нижегородской области. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в отделе УГИБДД ГУ МВД по региону, на 342-м километре трассы М-7 «Волга» водитель «газели» врезался в стоящий на обочине большегруз Iveco. Оба водителя погибли на месте происшествия.

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Еще двоих пассажиров одного из грузовиков доставили в больницу с травмами и ушибами. Сейчас в случившемся разбирается полиция.