Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Сочи

Жесткое ДТП произошло в Сочи. Во время подъема на Мамайский перевал у фуры оторвался прицеп, в котором находились железные трубы. Об этом сообщил «Царьград».

В результате прицеп покатился вниз, снося при этом другие автомобили. Минимум три машины получили серьезные механические повреждения. При этом трубы пробили салон Mercedes и смяли переднюю часть кузова. В момент аварии в авто находилась женщина. Ее госпитализировали с серьезными ранениями, однако спустя время пострадавшая скончалась в больнице.