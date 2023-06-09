Происшествия 09 июня 2023, 15:48 Смертельное ДТП с участием «Газели» произошло на трассе «Сортавала» в Ленинградской области

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ДТП, в котором погибла женщина, произошло накануне на трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, на 21-м километре трассы водитель «Газели» врезался в автомобиль LADA, который ехал в попутном направлении в крайней левой полосе. Пассажирка легковой машины погибла на месте аварии, а водителя в тяжелом состоянии увезли в больницу, написал «Царьград».

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В полицейском участке выяснили, что 26-летний водитель «Газели», начиная с 2022 года, привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 63 раза.