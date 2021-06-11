11 июня 2021, 19:00
Смертельное ДТП с участием фуры и иномарки парализовало трассу «Скандинавия» под Петербургом
Один человек погиб в результате столкновения Renault Duster и фуры Volvo на трассе А181 «Скандинавия» под Санкт-Петербургом. В результате движение оказалось парализовано в оба направления.
ДТП произошло на 112-м километре трассы. После столкновения легковая иномарка и грузовик врезались в ограждения, установленные дорожными рабочими.
В региональном главке МВД «360» сообщили, что жертвой аварии стал один человек. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Накануне крупная авария с участием пяти автомобилей произошла в Челябинске. В результате погибла молодая пассажирка одной из машин.