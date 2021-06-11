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    11 июня 2021, 19:00

    Смертельное ДТП с участием фуры и иномарки парализовало трассу «Скандинавия» под Петербургом

    Александра Прохорова, Ольга Назаркина

    Один человек погиб в результате столкновения Renault Duster и фуры Volvo на трассе А181 «Скандинавия» под Санкт-Петербургом. В результате движение оказалось парализовано в оба направления.

    Смертельное ДТП с участием фуры и иномарки парализовало трассу «Скандинавия» под Петербургом

    ДТП произошло на 112-м километре трассы. После столкновения легковая иномарка и грузовик врезались в ограждения, установленные дорожными рабочими.

    В региональном главке МВД «360» сообщили, что жертвой аварии стал один человек. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

    Накануне крупная авария с участием пяти автомобилей произошла в Челябинске. В результате погибла молодая пассажирка одной из машин.