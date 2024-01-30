Происшествия 30 января 2024, 08:42 Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Свердловской области ГИБДД: два грузовика столкнулись в Свердловской области, один человек погиб РИА «Новости»

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В ночь на 30 января в Свердловской области столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Столкновение КамАЗ и Man произошло около 02:20 на 144 километре автодороги М-5. Один из водителей отечественного грузовика получил серьезные травмы и скончался.

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На месте ДТП находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют, кто виноват в аварии. Движение транспорта в этом районе не ограничивали.

Ранее на Минском шоссе в Подмосковье грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Аварию зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Один человек погиб, второй получил серьезные травмы. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.