Смертельное ДТП с участием депутата случилось в Красноярском крае

Следователи разбираются в обстоятельствах ДТП с участием депутата Первоманского сельсовета Красноярского края. По предварительным данным, в нем пострадали две женщины, одна из которых впоследствии скончалась.

По данным следствия, 17 февраля около 20 часов на дороге рядом с подъездом к поселку Ручейки Манского района депутат Первоманского сельского совета наехал на двух женщин. Он был за рулем «ВАЗ 21150». Их доставили в больницу с различными травмами, через несколько дней 52-летняя женщина скончалась. СК ведет проверку, по ее итогу будет принято решение, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

В настоящее время СК назначил несколько экспертиз, изъял автомобиль, а также получил записи с видеорегистратора патрульного автомобиля ДПС. Помимо этого, опрашиваются свидетели.

В Северной столице случилось массовое ДТП, в результате которого три человека пострадали. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По данным издания, авария произошла на 91-м километре КАД.