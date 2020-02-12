12 февраля 2020, 14:50
Смертельное ДТП с участием четырех машин произошло в сочинском тоннеле
Поздно вечером 11 февраля в тоннеле Сочи произошло ДТП. Один человек погиб, сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье».
В 22:50 в тоннеле на дороге А148 Lexus столкнулся с грузовиком уборочной службы. Также получили повреждения две машины дорожной службы, стоявшие на закрытой для движения полосе тоннеля.
Часть тоннеля была закрыта в момент аварии из-за планового ремонта.
Движение на участке восстановили к 2:00.