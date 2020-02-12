Смертельное ДТП с участием четырех машин произошло в сочинском тоннеле

В 22:50 в тоннеле на дороге А148 Lexus столкнулся с грузовиком уборочной службы. Также получили повреждения две машины дорожной службы, стоявшие на закрытой для движения полосе тоннеля.

Часть тоннеля была закрыта в момент аварии из-за планового ремонта.

Движение на участке восстановили к 2:00.