Происшествия 27 апреля 2023, 11:18 Смертельное ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-21112» произошло в Ивановской области

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В Ивановской области на Большой Воробьевской улице накануне произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое получили травмы. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, 65-летний водитель «ВАЗ-21112» объезжал закрытый щитом люк и оказался на встречной полосе. На высокой скорости он влетел в дорожную машину «ТКМ 321».

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От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Трех пассажиров легкового автомобиля с травмами доставили в областную клиническую больницу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.