02 декабря 2022, 12:26
Смертельное ДТП с участием автомобиля такси произошло в Петербурге
В Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала утром 2 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом написали «Невские новости».
По предварительным данным, мужчина, угнавший автомобиль такси марки Kia K5, вылетел на пересечение с Митрофаньевским шоссе, где протаранил сразу несколько авто.
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От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Сейчас в случившемся разбирается полиция.
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