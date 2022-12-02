Происшествия 02 декабря 2022, 12:26 Смертельное ДТП с участием автомобиля такси произошло в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала утром 2 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом написали «Невские новости».

По предварительным данным, мужчина, угнавший автомобиль такси марки Kia K5, вылетел на пересечение с Митрофаньевским шоссе, где протаранил сразу несколько авто.

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От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Сейчас в случившемся разбирается полиция.

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